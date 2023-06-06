محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.62%

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 224 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 67290 طالبا، كما بلغ عدد طلاب الدور الثاني 19405 طالبا، بنسبة نجاح 77.62 %.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المحافظ اعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة النجاح 66%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والتلمذة الصناعية بنسبة نجاح 81%، في حين بلغت نسبة الإعدادية المهنية للصم 93.75%.

وتقدم محافظ الغربية بأصدق التهاني لأبناء المحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ووجه الشكر لرجال التربية والتعليم مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.

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