كازا آرت يكرم نجوم العالم في نسخته الرابعة

أعلنت جمعية "لغراد للثقافة والفنون" عن موعد انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان كازا آرت، وذلك يوم 10 نوفمبر 2023، كما كشفت إدارة المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤخرا في أحد الفنادق الكبرى بمدينة كازابلانكا بالمغرب، عن أسماء أبرز النجوم المكرمة هذه الدورة وهم فنانة العرب النجمة "أحلام"، النجم العالمي "جان كلود فان دام" ، النجم العالمي " سيلفستر ستالون"، النجم التركي" مراد يلديرم"، النجمة المصرية "هالة صدقي"، النجم المصري "حمادة هلال"، النجم المصري "مصطفى قمر"، النجم الأردني "منذر ريحانة"، والإعلامية المصرية "بوسي شلبي"، بالإضافة للنجوم المغاربة "فاطمة الزهراء العروسي"، "منال بنشليخة"، "فرح الفاسي"، "عمر لطفي"، و"أسامة البسطاوي".

وأكدت إدارة المرجان أن الدورة الرابعة "لكازا آرت" ستكون خاصة ومميزة سواء في شكلها أو محتواها، حيث تم تخصيص أكثر من 25 جائزة لتكريم شخصيات مغربية، عربية، افريقية وعالمية أبدعت وتميزت طوال السنة في مختلف الميادين الفنية كالموسيقى، السينما، الدراما، المسرح والإعلام، بالإضافة للفنون الرقمية التي تعد أكثر المجالات التي تشهد ابتكارا اليوم.

يذكر أن الحدث في دوراته السابقة كرم عددا من الشخصيات الناجحة والمؤثرة في المجتمع العربي ضمن كثير من المجالات مثل "محمد حماقي"، "أحمد السقا"، "زينة"، "نهال عنبر"، "لقاء سويدان"، "منال سلامة"، "ماغي بوغصن"، "فريال يوسف"، "عبير منير"، "قادر جابوني"، "منال حدلي" والمنتج اللبناني "جمال سنان" والإعلامية الكبيرة "إسعاد يونس" والإعلامية المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" و"الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة"، "، بالإضافة للفنانين المغاربة "فاطمة الزهراء العروسي"، "إيهاب أمير"، "سلمى رشيد"، "زكريا الغافولي"، "سعيد الناصيري"، "عزيز داداس"، "خولة بنعمران"، "عبد العالي أنور"، "يوسف أوزلال" والإعلامي "رشيد العلالي".

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