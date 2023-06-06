ولي العهد الأردني وأمين عام منظمة السياحة العالمية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب الملك عبد الله الثاني ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم "الثلاثاء"، مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليكاشفيلي، سبل تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية لمواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني عبر بناء قدرات العاملين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتطوير الخبرات المحلية، وتنمية السياحة المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء جرى على هامش زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى الأردن لترؤس الاجتماع السنوي الـ49 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.

وأكد ولي العهد الأردني خلال اللقاء، الذي عُقد في بيت الأردن، أهمية تعزيز دور المملكة كعضو مؤسس في المنظمة.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع السنوي الـ49 أعماله بمنطقة البحر الميت غدا "الأربعاء".