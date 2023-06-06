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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا..انعقاد المؤتمر العربي الـ15 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني

الدكتور محمد بن علي
الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام
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يفتتح  الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا الأربعاء بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني.
يشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثليهم  في الدول العربية، فضلا عن إتحاد إذاعات الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
يناقش المؤتمر عدداً من البنود من بينها: دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وآليات مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات عبر منصات الإعلام الرقمي، والتداعيات الأمنية لتطبيق تيك توك، وتطبيق مفاهيم التسويق الاجتماعي في مجال القضايا الأمنية،كما يناقش تجارب عدد من الدول العربية  في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب.

 

أجهزة الإعلام الأمني وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان