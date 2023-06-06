التعادل السلبى يحسم لقاء الداخلية وحرس الحدود بالدورى الممتاز

سقط فريق الداخلية في فخ التعادل أمام نظيره حرس الحدود بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت مباراة الداخلية وحرس الحدود بسيطرة من لاعبي الفريق الشرطي، وكانت أول الفرص في الدقيقة 12 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس رشيد أحمد الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 17، رد حرس الحدود بكرة عرضية على رأس محمود بن والي الذي مررها إلى زيكو ليسدد كرة لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 22، أطلق رشيد احمد لاعب الداخلية تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة.

في الدقيقة 39، أطلق سمير فكري تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية لكنها مرت بجوار المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الدقيقة 65، نجح الداخلية في خطف هدف التقدم عن طريق رشيد أحمد بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق سمير فكري تصل إلى رشيد الذي سدد رأسية متقنة داخل الشباك.

في الدقيقة 87، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء إلى فهد جمعة لاعب الداخلية بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب تدخل عنيف على محمد رضا لاعب حرس الحدود وتوقف اللعب، ليكمل الفريق الشرطي المباراة بـ10 لاعبين.

في الوقت بدل الضائع، نجح حرس الحدود في إدراك هدف التعادل بعد تسديدة من أحمد داوودا من داخل منطقة الجزاء ليتابعها إسلام عبد الله بتصويبة من داخل منطقة الستة ياردة داخل الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

وفرط الداخلية في فوز ثمين في الدقائق الأخيرة من أجل مواصلة مسيرته نحو الهروب من الهبوط، ليحتل المركز السادس عشر بـ29 نقطة من 31 مباراة خاضها حتى الآن، فيما يرتفع رصيد حرس الحدود إلى 20 نقطة في المركز الأخير.