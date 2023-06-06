إيهاب فهمي رئيسا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الفنان إيهاب فهمي، رئيسا للإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، لمدة عام اعتبارا من تاريخه، خلفا للفنان ياسر صادق.

تخرج الفنان إيهاب فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعمل مديرا لفرقة المسرح القومي، التابعة للبيت الفني للمسرح، حقق خلال مشواره الفني العديد من النجاحات والتكريمات.

كما شارك في العديد من الأعمال الفنية سواء مسرح أو سينما أو تلفزيون، ففي الدراما: "خيال الظل"، و"ريا وسكينة"، و"العندليب"، و"قضية رأى عام"، و"هيمه"، و"أيام الضحك والدموع"، و"الشحرورة"، و"الرواية"، و"بيت الشدة"، و"أولاد عابد"، و"الأصلي"، وغيرها، وفي السينما قدم "روحي لك"، و"مغامرات كوكو"، و"القشاش"، و"سفاري"، و"رامي الاعتصامي"، وغيرها، أما المسرح فقدم العديد من المسرحيات كان آخرها "سيرة حب" إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومن إخراج عادل عبده. حققت أعمال نجاحا جماهيريا كبيرا