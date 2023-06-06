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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إيهاب فهمي رئيسا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي
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أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الفنان إيهاب فهمي، رئيسا للإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، لمدة عام اعتبارا من تاريخه، خلفا للفنان ياسر صادق.

تخرج الفنان إيهاب فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعمل مديرا لفرقة المسرح القومي، التابعة للبيت الفني للمسرح، حقق خلال مشواره الفني العديد من النجاحات والتكريمات.

كما شارك في العديد من الأعمال الفنية سواء مسرح أو سينما أو تلفزيون، ففي الدراما: "خيال الظل"، و"ريا وسكينة"، و"العندليب"، و"قضية رأى عام"، و"هيمه"، و"أيام الضحك والدموع"، و"الشحرورة"، و"الرواية"، و"بيت الشدة"، و"أولاد عابد"، و"الأصلي"، وغيرها، وفي السينما قدم "روحي لك"، و"مغامرات كوكو"، و"القشاش"، و"سفاري"، و"رامي الاعتصامي"، وغيرها، أما المسرح فقدم العديد من المسرحيات كان آخرها "سيرة حب" إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومن إخراج عادل عبده. حققت أعمال نجاحا جماهيريا كبيرا

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إيهاب فهمي رئيسا للإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية قطاع شئون الإنتاج الثقافي لمعهد العالي للفنون المسرحية