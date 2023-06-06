بيراميدز يفوز على فاركو ويخطف صدارة الدوري مؤقتاً

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأت مباراة فاركو وبيراميدز بضغط من لاعبي الأخير وكانت أول الفرص في الدقيقة السادسة من ركلة ركنية نفذها محمد الشيبي بعرضية قابلها أحمد سامي برأسية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 15، أهدر بيراميدز فرصة أخرى، بعد ركلة ركنية نفذها مصطفى فتحي بعرضية مهدها محمد حمدي بالرأس داخل منطقة الجزاء فقابلها أحمد سامي برأسية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 32، كانت أولى الفرص لفريق فاركو بعد تسديدة من شكري نجيب من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد الشناوي عن مرماه.

ومع بداية الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور وشن الهجمات الخطيرة، حتى الدقيقة 61 التي شهدت إحراز بيراميدز الهدف الأول عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة من أحمد توفيق وصلت إلى فتحي فراوغ الحارس محمد سعيد شيكا ثم سدد الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 71، أهدر فاركو فرصة التعديل بعد كرة عرضية من جيفرسون إنكادا من جهة اليمين قابلها رزقي حمرون برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات ولكن كرته مرت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

ودخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر

فيما دخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد عوض - عبد الله بكري - أحمد البحراوي - أنكادا.

في خط الوسط: سوكاري - محمود حمادة - أحمد الصغيري.

في خط الهجوم: شكري نجيب - رزقي حمرون - عمرو جمال.

بتلك النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول ويتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز مؤقتا في انتظار انتهاء مؤجلات الأهلي، حيث لعب بيراميدز 30 مباراة، فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18، فيما يتجمد رصيد نادي فاركو عند 41 نقطة في المركز السادس جمعهم من خوض 31 مباراة.