وزير الصناعة السعودي: 30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن حجم الاستثمارات السعودية بمصر بلغ 30 مليار دولار، مشيرا إلى أنها قابلة للزيادة والنمو.

وأضاف “الخريف” خلال استضافته ببرنامج "عن قرب"على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء، ان التبادل التجاري بين البلدين 21 مليار دولار، معلقا: هو متوازي تقريبا، وهو أقل من الطموحات، ولكنه بداية جيدة وينم عن وجود فرص كبيرة بين البلدين.

وأشار إلى توقعاته بنمو التبادل التجاري بين لجانبين بشكل كبير، مشيرا الى أن "جزء من الاستثمارات التي لم تبدأ في الإنتاج بعد، ستكون منتجة وتوفر فرصة كبيرة في المساهمة في التبادل التجاري".

وتابع:"نهتم بنوعية التبادل التجاري وليس فقط الكمية لأن الكميات المرتبطة بظروف أسواق متقلبة تهدف إلى وجود استدامة، ولدينا فرص سانحة لتنمية القطاع الصناعي لتنمية الذكاء الاصطناعي وتبنيه، فالبلدين لديهما طاقات بشرية كبيرة قادرة على توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات البلدين في هذا القطاع، وهذا يخلق مساحة كبيرة للنمو بشكل سريع".