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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شئون الحرمين تطلق برنامجًا وجائزة صناع المبادرات في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج

الرئيس العام لشئون
الرئيس العام لشئون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس
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أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الثلاثاء، إطلاق الرئاسة لبرنامج صناع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1444هـ، وكذلك لجائزة أفضل مبادرة لصناع المبادرات خلال موسم الحج.

وأوضح الدكتور السديس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"، أن البرنامج يهدف إلى صناعة المبادرات التي تقدم خدمات مميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع الخدمات التي تقدمها الرئاسة، ويهدف إلى تحفيز المبدعين، وإيجاد مبادرات وبرامج نوعية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الجائزة تأتي تحفيزا لصناع المبادرات في التنافسية الإبداعية؛ لتقديم أفضل المبادرات التي تخدم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من حجاج وزوار، والتي ترتقي لرؤية الرئاسة العامة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

المسجد الحرام المسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس موسم الحج