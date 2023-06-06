الكونغو الديمقراطية: حريق هائل في إقليم كيفو الجنوبي يتسبب في تشريد ألف أسرة على الأقل

قال مسؤولون محليون إن حريقًا هائلًا وقع ليلة الأحد في أحد الأحياء التابعة لمدينة "بوكافو" عاصمة إقليم "كيفو الجنوبي" بجمهورية الكونغو الديمقراطية تسبب في تشريد ألف أسرة تقريبًا.

وأضافوا أن الحريق اندلع بجوار أحد المنازل بشارع "كامب زائير" بحي ناكوفو ويقطنه حوالي 2000 أسرة، ثم امتدت النيران إلى باقي المنازل المجاورة لتصبح نحو ألف أسرة تقريبا بلا مأوى أو طعام أو رعاية صحية.

وتابعوا أن فريقًا من حكومة المقاطعة بزيارة موقع الكارثة وكلفوا بتشكيل لجنة للأزمات تضم جهات حكومية وممثلين للطوائف الدينية والمجتمع المدني لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة والكوارث الإنسانية.

ولفتوا إلى أن الحريق امتد سريعا إلى عدد كبير من المنازل المبنية من الألواح المعدنية (الصاج) والخشبية؛ نظرا لتلاصقها وعدم توافر سيارات إطفاء أو فرق دفاع مدني لمكافحة الحرائق، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وأوضحوا أن مصدر اندلاع الحريق وأسبابه ما زالت مجهولة، مشيرا إلى أن معظم الأسر المشردة جرى توفير مأوى لهم بمنشآت تنسيقية المدارس الكاثوليكية بالمنطقة، وحتى الآن لم يعرف بعد حجم الخسائر المادية أو عدد الضحايا أو المصابين في هذه الكارثة.