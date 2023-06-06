فنانون فى مصيدة النصب.. صبرى عبدالمنعم ليس الأول.. محمد فؤاد تعرض للنصب فى 12 مليون جنيه.. والراحل مصطفى درويش أوهمه محتال بتأجير مطعم بـ5 ملايين.. وخبير قانونى يوضح عقوبة المحتالين

يلجأ البعض لحيل خدّاعة للنصب على الفنانين، بين الحين والآخر، حيث إنهم مطمع لمافيا النصب والاحتيال، وفى التقرير التالى نرصد أبرز الفنانين الذين وقعوا ضحايا لفخ النصابين.

النصب على الفنان صبرى عبدالمنعم فى شقة

فى الأيام القليلة الماضية تعرض الفنان صبرى عبدالمنعم، لواقعة نصب، حيث تقدم ببلاغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة يفيد بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه، من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له كائنة بدائرة القسم، وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

وأجرى رجال مباحث قسم شرطة المقطم بقيادة المقدم عمر زيدان رئيس المباحث التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 10 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية، ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية نصب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقى المتهمين وأمكن ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالى اقتسموه فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الشركة المشكو فى حقها ليس لديها أي حسابات بنكية، وعلى ذلك قررت النيابة عرض الشيك محل الواقعة على خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لبيان ما إذا كان مزورا، وأمرت بالاستعلام عن الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين.

وأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة، بحبس ٣ متهمين جدد أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار متهمين آخرين، للتحقيق معهم، وكانت النيابة قد استدعت أربعة متهمين آخرين من محبسهم للتحقيق معهم فى الواقعة، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، ليصل إجمالى المقبوض عليهم فى الواقعه إلى ٨ متهمين.

النصب على الفنان محمد فؤاد فى 12 مليون جنيه

وفى شهر مايو من عام 2022، اتهم المطرب محمد فؤاد، مجموعة من الأشخاص أنهم مارسوا أعمال النصب والاحتيال وأوهموه بتكوين شركة عقارية، يكون له نسبة بها، فاستولوا على مبلغ مالى منه قدره 12 مليون جنيه.

وكان محمد فؤاد قد اتفق مع مجموعة من الأشخاص على تكوين شركة عقارية، وكان من المفترض أن يتحصل الفنان على نسبة من أرباح هذه الشركة شهريا أو كل 3 أشهر.

وفوجئ «فؤاد» بمماطلة هؤلاء الأشخاص بسداد الأرباح، وبناء على ذلك شعر بأنه وقع ضحية للنصب والاحتيال فحرر محضرا بقسم شرطة الشروق حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه المشكو فى حقهم، بالنصب عليه فى مبلغ 12 مليون جنيه، واتهمهم بمماطلة فى دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.

أستورى هنا الزاهد

وفى الشهر ذاته فوجئنا بتدشين الفنانة هنا الزاهد، أستورى توثق فيها تعرضها هى وشقيقتها للنصب من قبل بعض الأشخاص قائلة: «اتنصب على أختى وعليا بقالنا شهر وساكتين وعمالين ندلهم أعذار بس الأستورى اللى جاية هشرح إيه اللى حصل وبالأسامى الناس اللى تعبونا بقالنا شهر ودخلونا فى قصص مش قصصنا».

النصب على الفنان الراحل مصطفى درويش فى 5 ملايين جنيه

كما تعرض الفنان الراحل مصطفى درويش للنصب عليه من قبل أحد الأشخاص، حيث حرر محضرا يفيد بتعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص، حيث قام «درويش» باستئجار مطعم مقابل 5 ملايين جنيه، وفوجئ فى نهاية الأمر أن المطعم ليس ملك لذلك الشخص حيث قام بتزوير بعض الأوراق الرسمية وادعى أنه صاحب المطعم.

خبير قانونى يوضح عقوبة النصب والاحتيال

أما عن عقوبة النصب والاحتيال فيقول شعبان سعيد، المستشار القانونى، إن القانون يحمى ضحايا النصب، والبسطاء هم من أطلقوا مقولة «القانون لا يحمى المغفلين» التى ليس لها أساس من الصحة، نظرا لوقوع بعض الأشخاص ضحية لطرق احتيالية ساذجة لا يصدقها الشخص العادى.

وأضاف، أن جريمة النصب تعتمد دائما على طرق احتيالية لإدخال الغش على المجنى عليه أو الادعاء بأن منقولات أو أراضٍ أو عقارات منقولة للجانى، خلافا للحقيقة، وزعم ذلك بأكاذيب، وقد يقوم بتزوير أوراق تثبت ذلك، ليتمكن من بيع ملك الغير، مشيرا إلى أن القانون يعاقب على النصب، بموجب المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، التى تصل فيها العقوبة إلى الحبس ٣ سنوات.

وأكد «شعبان»، أن النصب يوجد فى المجتمع بعدة صور، منها إيهام بعض الأشخاص بأن النصاب له علاقات بدوائر صنع القرار بالدولة، والقدرة على التوظيف والخدمات بالمرافق الحكومية، ناصحا المواطنين بعدم التعامل فيما يتعلق بالبيع والشراء أو توظيف الأموال أو السفر، دون التأكد من صحة الأوراق التى يقدمها الطرف الآخر.