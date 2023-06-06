نشرة الحوادث|شاب ينهي حياته شنقًا في الهرم.. الإعدام لـ4 متهمين بخلية المنيا الإرهابية

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها شاب ينهي حياته شنقًا في الهرم، وإحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل للمحاكمة، والإعدام لـ4 متهمين بخلية المنيا الإرهابية .. وإليكم التفاصيل.
شاب ينهي حياته شنقًا في الهرم
https://www.albawabhnews.com/4818385
إحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل للمحاكمة
https://www.albawabhnews.com/4818276
قرار جديد من المحكمة ضد شاب حرَّض فتاة على سرقة والدها وشرع في قتلها بالشروق
https://www.albawabhnews.com/4818013
الجنايات تقضي بالإعدام لـ4 متهمين بخلية المنيا الإرهابية
https://www.albawabhnews.com/4818240
حبس تاجري مخدرات ضبط بحوزتهما 2 كيلو آيس في مدينة بدر
https://www.albawabhnews.com/4818233
القبض على سيدة أثناء بيع مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية
https://www.albawabhnews.com/4818061