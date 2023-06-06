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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث|شاب ينهي حياته شنقًا في الهرم.. الإعدام لـ4 متهمين بخلية المنيا الإرهابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها شاب ينهي حياته شنقًا في الهرم، وإحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل للمحاكمة، والإعدام لـ4 متهمين بخلية المنيا الإرهابية ..  وإليكم التفاصيل.

شاب ينهي حياته شنقًا في الهرم

https://www.albawabhnews.com/4818385

إحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل للمحاكمة

https://www.albawabhnews.com/4818276

قرار جديد من المحكمة ضد شاب حرَّض فتاة على سرقة والدها وشرع في قتلها بالشروق

https://www.albawabhnews.com/4818013

الجنايات تقضي بالإعدام لـ4 متهمين بخلية المنيا الإرهابية

https://www.albawabhnews.com/4818240

حبس تاجري مخدرات ضبط بحوزتهما 2 كيلو آيس في مدينة بدر

https://www.albawabhnews.com/4818233

القبض على سيدة أثناء بيع مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية

https://www.albawabhnews.com/4818061

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