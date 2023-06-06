جامعة حلوان تعلن قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير في الملكية الفكرية

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (العام الجامعي 2023-2024)، عن قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير في الملكية الفكرية، على أن يتم استيفاء الطلبات والمستندات بمقر المعهد بجاردن سيتي.

وأوضح المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، خلال بيان له تفاصيل الدارسة، والتى جاءت كالتالى:

1- يمنح المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، درجة الماجستير فى الملكية الفكرية بجامعة حلوان، وهى درجة علمية أكاديمية، وذلك بنظام الساعات المعتمدة.

2- مقر الدراسة (4 شارع كمال الدين صلاح – جاردن سيتي - أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة).

3- الدراسة لمدة يومان أسبوعيًا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

4- يتم تدريس 50% من المقررات الدراسية بنظام التعليم عن بعد (أون لاين).

5- الدراسة لمدة عامين جامعيين (4 فصول دراسية) للماجستير.

6- يتم دراسة 4 مقررات دراسية فى الفصل الأول (القانون الدولي للملكية الفكرية - براءات الاختراع - التصميمات الصناعية - انفاذ وتنازع قوانين الملكية الفكرية) + 4 مقررات دراسية فى الفصل الثاني (حقوق التأليف والحقوق المجاورة - الملكية الفكرية فى النظرية الاقتصادية - أصول ومناهج البحث العلمي - عقود الترخيص واستغلال حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا)+ 3 مقررات دراسية فى الفصل الثالث (التقييم الاقتصادي لأصول الملكية الفكرية - العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية - الوسائل الودية والتحكيم فى تسوية منازعات الملكية الفكرية) + رسالة علمية فى الفصل الرابع (تمثل بحث مكمل للحصول على درجة الماجستير، ونسبتها 25% من إجمالى دراسة الماجستير)، مقابل 75% للمقررات الدراسية.

7- المستندات المطلوبة: شهادة الليسانس أو البكالوريوس+ شهادة تقديرات جميع سنوات الدراسة + صورة الرقم القومي + 6 صور شخصية حديثة +شهادة ميلاد أو مستخرج منها + الموقف من التجنيد.

8- تكلفة دراسة الماجستير باللغة العربية 400 جنيه مصري للساعة المعتمدة الواحدة لعدد 48 ساعة معتمدة بإجمالي 19،200 جنيه مصري (تدفع على 4 أقساط، بواقع قسط كل فصل دراسي) + 800 جنيه مصري للمقابلة الشخصية والمصروفات الإدارية تدفع لمرة واحدة + 140 جنيه مصري مصروفات جودة وبحث علمي لكل عام جامعى. أما تكلفة دراسة الماجستير باللغة الانجليزية 550 جنيه مصري للساعة المعتمدة الواحدة لعدد 48 ساعة معتمدة بإجمالي 26،400 جنيه مصري (تدفع على 4 أقساط، بواقع قسط كل فصل دراسي) + 800 جنيه مصري للمقابلة الشخصية والمصروفات الإدارية تدفع لمرة واحدة + 140 جنيه مصري مصروفات جودة وبحث علمي لكل عام جامعى.

9- يبدأ قبول طلبات الراغبين فى الدراسة اعتبارً من 15 يونيه 2023 بمشيئة الله تعالي.

10- يمكن التواصل لأي استفسار عبر البريد الالكتروني: ymgad@niip.edu.eg، ymgad@hotmail.com والاتصال عبر المحمول: 01000300548.