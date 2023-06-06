وش النحس.. حكم نهائي أبطال إفريقيا يثير مخاوف جماهير الأهلي

أثار الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا حكم مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حالة من الخوف لدى جماهير النادي الأهلي نظرا لسجله الغير مرضي في مباريات الأهلي في القارة السمراء.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، يوم الأحد المقبل، وحقق الفريق الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف الأحد الماضي.

ويعتبر جماهير الأهلي الحكم الإثيوبي صاحب فأل سيئ أو "وش النحس" على الفريق الأحمر في مبارياته الإفريقية، حيث أدار 5 مباريات للأهلي، ولم يحقق الشياطين الحمر الفوز سوى مرة وحيدة وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين.

وأدار تيسيما أول مباراة للأهلي في 2015 وكانت أمام الأفريقي التونسي باستاد السويس بذهاب دور الـ16 الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرزهما أحمد عبدالظاهر وعماد متعب.

وفي المباراة الثانية، تعادل الأهلي مع الوداد بهدف لمثله في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، حيث أدار الحكم الإثيوبي مباراة الذهاب على ملعب برج العرب، قبل أن يخسر الشياطين الحمر اللقب في مباراة الإياب الهزيمة في العودة بهدف في المغرب.

وتواجد تيسيما في مباراة للأهلي في النسخة الماضية بدوري أبطال أفريقيا أمام صن دوانز الجنوب أفريقي في دور المجموعات، والتي خسرها الأحمر بهدف دون رد.

وتولى الحكم الإثيوبي إدارة مباراة الأهلي والترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 والتي خسرها المارد الأحمر بثلاثية دون رد، وأدار مباراة الأهلي وصن داونز في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل 2-2 بدور المجموعات.

