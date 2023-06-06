جهاز المنتخب الأول يتابع مباراة بيراميدز وفاركو

يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، مباراة فريقي فاركو وبيراميدز التي تجمع بينهم حاليا، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك ضمن خطة استعدادات المنتخب للمعسكر المقبل، المقرر أن يواجه الفراعنة خلاله منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين، الأولى يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.