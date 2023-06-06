تعرف على قائمة سموحة لمباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري



أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة سيراميكا كليوباترا ،والمقرر إقامتها غداً الأربعاء ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: الهاني سليمان ، عمر صلاح .

خط الدفاع: أحمد حكم ؛ شريف رضا ؛ أحمد جمال ؛ أحمد شوشه ، محمد المغربي .

خط الوسط : صديق أوجولا؛ محمود حليمو؛ مالك بعيو؛ حسين فيصل؛ أحمد مصطفى؛ مصطفى سعد ؛ محمد عصام ؛ دكوا دودو ؛ طارق علاء؛ محمد سعيد ؛ يحيى ياسر .

خط الهجوم : اليا سيلا ،بواتينج.

الجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ٣٥ نقطة ،بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الـ ١٣ برصيد ٣٢ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .