تعرف على أشهر صوت إذاعي عربي في القرن العشرين؟

أشهر صوت إذاعي عربي في القرن العشرين، أنه الإذاعي المصري أحمد سعيد والذي اشتهر خلال حرب 1967م بإذاعة بلاغات الانتصار وقرب سقوط تل أبيب في يد الجيوش العربية!! قبل أن تتكشف الأمور للجماهير العربية مع خطاب جمال عبد الناصر في التاسع من يونيو 1967 والذي أعلن فيه عن النكسة وتنحيه عن الحكم!.

ومن المفارقات الغريبة أنه توفي في 5 يونيو 2018م.

أحمد سعيد من مواليد 29 أغسطس 1925م القاهرة، وهو مذيع مصري اشتهر في حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ترأس إذاعة صوت العرب في الفترة من 1953 إلى 1967م.

يتهم أحمد سعيد بأنه أعلن انتصار الجيش المصري في حرب 1967م، ونقل عبر إذاعة صوت العرب بيانات عسكرية منسوبة لمصادر عسكرية في الجيش المصري تخبر عن انتصار ساحق لمصر وعن إسقاط عشرات الطائرات الإسرائيلية، وذلك بناء على البيانات الصادرة من الجيش والقيادة السياسية، في الوقت الذي شهدت فيه جميع الجبهات هزيمة الجيش المصري.

دافع أحمد سعيد عن نفسه في مقابلة بخصوص هذا الموضوع قائلا: "لا تستطيع أي صحيفة أو إذاعة أو قناة تليفزيونية عندما يأتي إليها بيان من أي وزير في الدولة وهي في حالة حرب أن تمتنع عن نشره".