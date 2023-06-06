روما يستعد لتجديد عقد مورينيو بعد انسحاب باريس سان جيرمان

يستعد نادي روما لتقديم عقد جديد إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وفق ما أشارت إليه آخر المستجدات الصحفية، اليوم الثلاثاء.

مورينيو الذي توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في 2022، لديه عقد مع روما يمتد حتى يونيو المقبل.

وأشارت شبكة "Sportitalia" الإيطالية، إلى أن مورينيو بدأ في مناقشة عقد جديد مع روما، بعدما انسحب باريس سان جيرمان من سباق التعاقد مع المدرب البرتغالي.

وأوضحت أن إشارة مورينيو لجماهير روما بأنه باقٍ في العاصمة الإيطالية، أنهت الجدل المثار في هذا الشأن.

أزمة مورينيو في روما أنه يرغب في مزيد من الصرف في سوق الانتقالات الصيفية 2023، حتى يتمكن من حجز مقعد ثابت في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واكتفى مورينيو هذا الموسم، بالوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل خسارته على يد إشبيلية، بركلات الترجيح.