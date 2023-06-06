وزير الصناعة السعودي: تربطنا بمصر علاقات متميزة نسعى لتطويرها

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك علاقة متميزة تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، تستحق أن نبذل الجهد الكبير لتفعيلها على الجانب الاقتصادي كما هي مفعلة بين الشعبين والقيادتين.

وأضاف الخريف خلال استضافته ببرنامج "عن قرب"، الذي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المملكة العربية السعودية ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف في محورها الاقتصادي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، ركزت بشكل كبير على قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، لتكون مساهمًا حقيقيًا في النمو والتنمية، ومن المهم الإشارة إلى أن مصر من الدول القليلة التي نجد معها تقاطعات كبيرة جدًا في معظم توجهاتنا، سواء في التعدين أو الصناعة.

وتابع أن قطاع التعدين قطاع جديد ومهم وننظر له على أنه سيكون الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، كما أن الاستراتيجية في التعدين مرتبطة بأن تكون هناك قيمة مضافة للقطاع داخل الاقتصاد وتكامل مع بقية دول المنطقة.

وأوضح الخريف :"في الجانب الصناعي أطلقنا الاستراتيجية الصناعية الطموحة، سواء من أهدافها من مشاركة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي أو خلق الفرص الوظيفية والاستثمارات، وكذلك من خلال الجانب النوعي ونوعية المنتجات التي نستهدف تصنيعها وما نستهدف تحقيقه والقيمة المضافة العالية، وفي كل الجوانب نجد فرص للتعاون مع الأشقاء في مصر".