المركز القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع علوم الأزهر

بحضور الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث ، وقع اليوم د/ ممدوح معوض – نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون العلمية والبحثية، ود/ مها غازى سليمان – عميد كليه العلوم جامعه الازهر ، ، بروتوكول تعاون للعمل على إبرام اتفاقية تبادل وتعاون علمى وثقافى بين الجانبين.

جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية ، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة بين الجانبين.

كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.

جدير بالذكر أن البرتوكول يهدف ايضاً الى التعاون فى الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولى، وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الكلية، والمركز من ناحية والصناعة من ناحية أخرى.

كما يجوز لأعضاء هيئة التدريس بالكليه والمركز المشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية، وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة بعد موافقة الطرفين

من جانبه، قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون العلميه والبحثيه، ان مجالات التعاون بين الطرفين تشمل تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء، في التعليم والتدريب فى المراحل الدراسية وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات.

فيما أكدت الدكتورة مها غازى ، عميد كلية العلوم، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية، والاستفادة من الطاقات البشرية والاستشارية لكلا الجانبين، مشيره إلي أن جامعة الازهر تتطلع الى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومى للبحوث .

حضر التوقيع كل من د/ سامية أبو فرحه وكيل كلية العلوم بجامعة الأزهر ودكتورة مروة السباعى منسقاً عن الكلية.

ومن جانب المركز القومى للبحوث د/ شريف زين العابدين عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية ود/ جوسلين يحيى صليب عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية ودكتورة الاء هيكل منسقا عن المركز.