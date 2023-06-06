طه الناظر: الدولة حريصة على تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية

ثمن النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن وقف الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير.

ووصف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، خطوة وقف الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير، بالإيجابية، التي ستسهم بشكل كبير جدًا في مواجهة أزمة التضخم العالمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن صدور هذا القرار يؤكد تمامًا قوة الاقتصاد المصري، والدور الكبير والفعال الذي لعبته المشروعات التنموية العملاقة التي تجوب كافة أرجاء الوطن في مختلف المجالات التنموية.

واختتم النائب طه الناظر: إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وهذا يمكننا من تلبية احتياجات السوق المحلية، وضخ استثمارات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.