كهرباء الإسكندرية: وقف أعمال الصيانة لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية العامة

أصدر المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قرارًا بوقف أعمال الصيانة الكهربائية بنطاق الكنترولات ولجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة وكذلك المناورات الفنية وذلك لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وشدد على قيادات الشركة بمراجعة جميع أماكن لجان الثانوية العامة بفترة كافية، ومراجعة جميع أماكن لجان الثانوية العامة بفترة كافية بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة أو عطل تجنبًا لانقطاع التيار الكهربائي وتوفير وحدات ديزل متنقلة لتكون مصدرًا بديلًا للتغذية الكهربائية في حالات الطوارئ وحدوث أي أعطال.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم أيضًا إيقاف عمليات المناورات الفنية؛ وذلك لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة التي سوف تنطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 12/6/2023.