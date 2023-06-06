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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند: سنبذل قصارى جهدنا للفوز بدوري أبطال أوروبا

هالاند
هالاند
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تحدث إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي حول لقاء إنتر ميلان يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي :" سيكون شيئاً مميزاً التتويج بدوري أبطال أوروبا ".      

وأضاف : " لطالما حلمت باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا وسيكون شرفاً لي أن ألعب هذه المباراة ".

وواصل : " هناك أيضاً مهمة يجب القيام بها ، لقد قضينا موسم رائع لكن يتعين علينا إنهاءه بأفضل طريقة ممكنة ".

وتابع :" أنا متحمس لهذا التحدي ، كنت أعرف أني سأنضم لفريق سيصنع عديد الفرص لتسجيل الأهداف ، لحسن الحظ كان هذا ما قمت به وأحببت حقاً موسمي الأول هنا في مانشستر ".

وأكد هالاند :" هدفي هو مساعدة الفريق على رفع الكؤوس في نهاية الموسم عن طريق تسجيل الأهداف.

وأضاف هالاند في حديثه: "هناك أيضًا عمل يجب القيام به. لقد أمضينا موسمًا رائعًا ، لكن يتعين علينا إنهاءه بأفضل طريقة ممكنة. أعلم أننا جميعًا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذا النهائي".

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