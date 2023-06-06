هالاند: سنبذل قصارى جهدنا للفوز بدوري أبطال أوروبا

تحدث إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي حول لقاء إنتر ميلان يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي :" سيكون شيئاً مميزاً التتويج بدوري أبطال أوروبا ".
وأضاف : " لطالما حلمت باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا وسيكون شرفاً لي أن ألعب هذه المباراة ".
وواصل : " هناك أيضاً مهمة يجب القيام بها ، لقد قضينا موسم رائع لكن يتعين علينا إنهاءه بأفضل طريقة ممكنة ".
وتابع :" أنا متحمس لهذا التحدي ، كنت أعرف أني سأنضم لفريق سيصنع عديد الفرص لتسجيل الأهداف ، لحسن الحظ كان هذا ما قمت به وأحببت حقاً موسمي الأول هنا في مانشستر ".
وأكد هالاند :" هدفي هو مساعدة الفريق على رفع الكؤوس في نهاية الموسم عن طريق تسجيل الأهداف.
وأضاف هالاند في حديثه: "هناك أيضًا عمل يجب القيام به. لقد أمضينا موسمًا رائعًا ، لكن يتعين علينا إنهاءه بأفضل طريقة ممكنة. أعلم أننا جميعًا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذا النهائي".