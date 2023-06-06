رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي التميز والتكريم ولجنة جائزة أفضل رسالة علمية لعام 2023

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماع لجنتي التميز والتكريم ولجنة جائزة الجامعة لأفضل رسالة علمية لعام 2023، بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم محمد سيد أحمد عميد كليه الحاسبات والمعلومات، والدكتور أيمن عميرة عميد كلية الهندسة الإلكترونية، والدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري، والدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وصفوت عبد المعطى مدير إدارة البحوث العلمية.

وأشار “القاصد” إلي أن اللجنة ناقشت ترشيحات المتقدمين لجائزة الجامعة التشجيعية، وجائزة التفوق، وجائزة الجامعة للتأليف العلمى، وجائزة الجامعة التقديرية لعام 2023، كما تم تكليف إدارة البحوث العلمية بالإدارة العامة للدراسات العليا بتفريغ ملفات المتقدمين لكل جائزة هذا العام وعرضها على المحكمين للجائزة لاختيار أفضل المرشحين.

كما عقد رئيس الجامعة لجنة جائزة الجامعة لأفضل رسالة علمية "ماجستير ودكتوراه" 2023، والنظر فى ترشيحات المتقدمين للجائزة.