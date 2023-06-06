سون على رادار الدوري السعودي

أكدت تقارير إعلامية، أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي، على رادار الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وتخطط العديد من الأندية السعودية لتدعيم صفوفها بصفقات ثقيلة العيار لزيادة المنافسة في الدوري السعودي، خاصة بعد قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالنهوض بالرياضة.

ويملك اتحاد كرة القدم بالمملكة خطة للتعاقد سون في صيف 2024، وليس الصيف الجاري، وأجرت اتفاقا مبدئيا مع وكيل اللاعب.

وينتهي تعاقد سون هيونج مين مع توتنهام الصيف المقبل ما يعني سهولة رحيلة في صفقة انتقال حر كي يستفيد من الراتب الكبير الذي ستعرضه عليه الأندية السعودية.

ولعب سون مع أندية هامبورج الألماني من 2010 إلى 2013 وانضم إلى ليفركوزن لمدة موسمين وانتقل إلى توتنهام بعقد حتى 2024.