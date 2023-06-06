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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المصري الديمقراطي يشارك في فاعلية "الحوار بين سور الصين العظيم والأهرامات"

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شارك الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب  ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية مع محمد فوزي؛ عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب في فاعلية  "الحوار بين سور الصين العظيم والأهرامات".

عُقدت الفاعلية في القاهرة بمناسبة زيارة وفد الحزب الشيوعي الصيني برئاسة تشو تشينغشان؛ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس معهد تاريخ وأدبيات الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني؛ وبحضور  لياو ليتشيانغ؛ السفير الصيني بالقاهرة ونخبة من قيادات الأحزاب والعمل السياسي بمصر. 


تناولت الجلسة العلاقات المصرية الصينية على المستويين الاستراتيجي والحضاري، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز المبادرات الصينية في العالم وتأثيرها على المجتمع الدولي.

العلاقات المصرية الصينية الدكتور فريدي البياضي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي