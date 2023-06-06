سوريا الديمقراطية: تسليم 50 معتقلا من عناصر داعش ونقل 170 من عائلاته إلى العراق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات التحالف الدولي، تسليم 50 معتقلا من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ونقل 170 عائلة من عوائل التنظيم المحتجزين بمخيم الهول السوري، إلى الجانب العراقي، وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية، لاستلام رعاياها المنتمين للتنظيم والمحتجزين في مناطق شمال وشرق سوريا.



ونقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أفراد عوائل التنظيم الإرهابي خرجوا من مخيم الهول شمال الحسكة الواقع ضمن المناطق الخاضعة لـ"قسد"، على متن 21 حافلة، ويقدر عدد أفراد العوائل 658 شخصا، غادروا بتنسيق مشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة العراقية، حيث وصولوا إلى داخل الأراضي العراقية، عبر معبر اليعربية الفاصل بين الحدود العراقية – السورية.



ووثق المرصد السوري، مغادرة 50 سجينا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، من الجنسية العراقية، سجون قوات سوريا الديمقراطية، إلى الأراضي العراقية، بتنسيق مشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة العراقية.



وشدد مراقبون وباحثون على ضرورة تفكيك المخيمات التى تضم محتجزين من عوائل تنظيم داعش الإرهابى، مع وصفها بـ«القنبلة الموقوتة» لذا تسارع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لـ«قسد» من أجل العمل على إعادة الأجانب إلى بلادهم، حيث سلمت فى مطلع إبريل الماضى مجموعة من أسر تنظيم داعش الإرهابى مكونة من 4 سيدات و10 أطفال لوفد من دولة كندا بموجب وثائق رسمية بين الطرفين.



وقبلها توصلت الإدارة الذاتية لاتفاق مع الجانب الروسى بمقتضاه تتسلم موسكو نحو 200 طفل روسى من محتجزى المخيمات، وكانت إدارة العلاقات الخارجية التابعة لإدارة الذاتية أعلنت عن إعادة 5 أفراد لدولة السودان هم امرأتان و3 أطفال، وذلك قبيل اندلاع الأزمة الأخيرة فى السودان.