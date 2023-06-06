التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فاركو وبيراميدز في الدوري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي فاركو وبيراميدز في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ستاد برج العرب ضمن إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول إهدار فريق فاركو لركلة جزاء اضاعها رزقي حمرون بعد أن اصطدمت في العارضة.

ودخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد عوض - عبد الله بكري - أحمد البحراوي - أنكادا.

في خط الوسط: سوكاري - محمود حمادة - أحمد الصغيري.

في خط الهجوم: شكري نجيب - رزقي حمرون - عمرو جمال.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالأتي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر- أحمد سامي- محمد حمدي- محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه- أحمد توفيق- وليد الكرتي- مصطفى فتحي- إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويوجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور- أحمد فتحي- كريم حافظ- هشام محمد- محمد صادق- دودو الجباس- فخر الدين بن يوسف- إسلام عيسى- محمود صابر.

ويدير مباراة فاركو وبيراميدز، طاقم تحكيم يضم: محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه محمد محمود لطفي وأحمد عادل مساعدين، ومحمود دسوقي حكمًا رابعًا، ويتواجد على تقنية الفيديو محمد عباس قابيل وهاني العراقي مساعدًا.

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