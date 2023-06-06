عصام عبد الحافظ قائمًا بعمل عميد كلية الاقتصاد المنزلي بالمنوفية

اصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، قرارا بتكليف الدكتور عصام عبد الحافظ الأستاذ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث قائمًا بعمل عميد كلية الاقتصاد المنزلي.

رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المنشآت

كما عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر يونيو ٢٠٢٣ بحضور أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بالثناء على التطور الذى تشهده منظومة العمل خلال هذه الفترة وتطوير رؤية وخطة العمل، موجها بأهمية وضع هدف محدد وخطة مجدولة لتنفيذه ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة، وعمل خطة مسبقة للاستغلال الأمثل لموارد العام المالى القادم حتى يتسنى قفل المشروعات الجارى العمل بها وافتتاح مشروعات جديدة، مؤكدا أنه يتم العمل بقوة للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المدينة الطبية ومعهد الأورام الذى يعد جزء أساسى من المشروع.

كما أشاد رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المجمع الأولمبى للرياضات المائية وحجم أعمال الصيانة والتجهيزات التى تمت، مؤكدا أنه سيتم افتتاحه قريبا لاستقبال الجمهور والطلاب، موجها الشكر لجميع من ساهم فى تنفيذ أعمال الصيانة وتكاتف جميع الإدارات المعنية للانتهاء من التنفيذ.

ووجه رئيس الجامعة بوضع خطة شاملة لصيانة المدن والمطاعم والأماكن التى تحتاج إلى صيانة خلال فترة الإجازة عقب الانتهاء من الامتحانات.

واستعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لجميع المنشآت والاعتمادات المالية بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والمشروعات التى أوشكت على الانتهاء، ومتابعة التوريدات الخاصة بالجامعة الأهلية، واستكمال تعلية مستشفى الطوارئ ومبنى العيادات الخارجية، وتجهيزات مراكز القياس والتقويم بكليتى الحقوق والهندسة، والمراكز البيوميترية بكليات الزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات، وعرض لأعمال الترميمات بمختلف الكليات والمعامل، كما استعرض رئيس الجامعة المنصرف من الاعتماد حتى نهاية مايو الماضى.