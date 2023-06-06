«تعليم الفيوم » بدء تلقي الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بدء أعمال لجنة قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، حيث تم تجهيز استراحات انتظار للمعلمين، داخل مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة - مقر عمل اللجنة - إدارة غرب الفيوم التعليمية، خلال الفترة من الثلاثاء 6/6 وحتى الخميس 6/8/ 2023م.

وأوضحت وكيل الوزارة بأنه يتم استقبال طلبات الاعتذارات عن أعمال الندب لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022م، وتقديم طلبات التشغيل، للمعلمين الراغبين فى المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022م.

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