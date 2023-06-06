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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«تعليم الفيوم » بدء تلقي الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بدء أعمال لجنة قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، حيث تم تجهيز استراحات انتظار للمعلمين، داخل مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة - مقر عمل اللجنة - إدارة غرب الفيوم التعليمية، خلال الفترة من الثلاثاء 6/6 وحتى الخميس 6/8/ 2023م.

وأوضحت وكيل الوزارة بأنه يتم استقبال طلبات الاعتذارات عن أعمال الندب لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول  للعام الدراسي 2023/2022م، وتقديم طلبات التشغيل، للمعلمين الراغبين فى المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول  للعام الدراسي 2023/2022م. 

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