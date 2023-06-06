اقتصادي: وقف القروض توجُّه ممتاز من الدولة

أشاد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، بإعلان الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقف الحصول على قروض جديدة.

وأضاف "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذا يعد توجه ممتاز من الدولة في ذلك التوقيت على المدى القصير، حيث يعكس مدى اهتمام الحكومة في التوقيت الحالى بعملية الاحتواء.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في هذا التوقيت يوجد النمو الاحتوائى، بمكافحة التضخم وفى نفس الوقت الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، مشيرا :"أعتقد أن الموازنة الجديدة تعكس ذلك في التوقيتات المقبلة".

وأضاف أن الحكومة لديها تحديات في المرحلة المقبلة تتعلق بأزمة التضخم، وارتفاع أسعار الفوائد عالميا، وأزمة الاقتصاد العالمى، وانهيارات بعض الاقتصادات العالمية، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن كل هذا مسببات لهذا القرار، وهذا التوجه الجيد والممتاز على المدى القصير.