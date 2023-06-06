ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الموسيقات العسكرية تشارك في فعاليات المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

المهرجان الدولى للطبول
المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت عناصر من إدارة الموسيقات العسكرية فى المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته العاشرة ، الذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالى بالقاهرة التاريخية تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك فى إطار تعزيز القيم الإنسانية وإثراء روح الإبداع الفنى والتقارب بين الشعوب.

وخلال المهرجان الذى أُقيم تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" تم تقديم عدد من العروض والمقتطفات الإبداعية التى تمثل التراث الثقافى والوطنى وتمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف الدول، التى حظيت بتفاعل جماهيرى كبير.

يأتى ذلك إمتداداً للمشاركة المتميزة لعناصر الموسيقات العسكرية فى العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التى تعكس الصورة الحضارية لأمتنا المصرية .

إدارة الموسيقات العسكرية المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية مسرح السور الشمالى بالقاهرة التاريخية