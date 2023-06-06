عمرو جمال يقود هجوم فاركو أمام بيراميدز بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز والتي تقام علي استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد عوض - عبد الله بكري - أحمد البحراوي - أنكادا.

في خط الوسط: سوكاري - محمود حمادة - أحمد الصغيري.

في خط الهجوم: شكري نجيب - رزقي حمرون - عمرو جمال.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالأتي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر- أحمد سامي- محمد حمدي- محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه- أحمد توفيق- وليد الكرتي- مصطفى فتحي- إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويوجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور- أحمد فتحي- كريم حافظ- هشام محمد- محمد صادق- دودو الجباس- فخر الدين بن يوسف- إسلام عيسى- محمود صابر.

ويدير مباراة فاركو وبيراميدز، طاقم تحكيم يضم: محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه محمد محمود لطفي وأحمد عادل مساعدين، ومحمود دسوقي حكمًا رابعًا، ويتواجد على تقنية الفيديو محمد عباس قابيل وهاني العراقي مساعدًا.