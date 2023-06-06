شكوك حول لحاق زهير المترجي بإياب نهائي أفريقيا أمام الأهلي

تعرض زهير المترجي لاعب الوداد المغربي لإصابة في الكاحل قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت صحيفة «المنتخب» المغربية، أن زهير المترجي تعرض للإصابة في الكاحل خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد في القاهرة، وأن هناك شكوكا تحوم حول لحاقه بمباراة الإياب.

وتابعت الصحيفة بأن الطاقم الطبي لفريق الوداد المغربي سيبذل كل الجهود ليكون زهير المترجي حاضرا في النهائي ضمن التشكيل الأساسي، خاصة أن زهير المترجي يعد نجم فريق الوداد، إذ سجل هدفي فوز الوداد على الأهلي في نهائي النسخة الماضية، التي توج بها الفريق المغربي.

وكان الأهلي حقق الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل، موعدًا للسفر إلى المغرب، على متن طائرة خاصة، لخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غدٍ الخميس؛ لملاقاة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.

ويعكف حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.

وقرر محمود الخطيب، رئيس النادي، مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المقرر سفرها إلى المغرب عصر الخميس

يأتي سفر الخطيب؛ لدعم اللاعبين وجهازهم الفني، والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وإسعاد الجماهير.