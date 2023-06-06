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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية رسلان

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من غد الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية رسلان بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 7 و8 من يونيو الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 

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