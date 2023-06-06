رسميًا.. دي ماريا يعلن رحيله عن يوفنتوس

أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، اليوم الثلاثاء رحيله رسميا عن يوفنتوس بعد موسم واحد قضاه داخل نادي السيدة العجوز.

وينتهي عقد دي ماريا، مع يوفنتوس في الثلاثين من يونيو الجاري، وأصبح بإمكانه التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

وكتب دي ماريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم: "لقد وصلت إلى نهاية مرحلة صعبة ومعقدة، سأرحل بهدوء من شخص قدم كل شيء من أجل يوفينتوس وحاول مساعدة النادي على الاستمرار في الفوز بالألقاب، لكن لم يكن ذلك ممكنًا، سأرحل مع طعم مرير لعدم نجاحي، ولكن بسعادة إحضار العديد من الأصدقاء معي من غرفة الملابس الرائعة التي كنت جزءًا منها، شكرًا كل رفاقي على المودة التي قدمتموها لي منذ اليوم الأول، شعرت دائمًا أنني في المنزل"

وانتقل أنخيل دي ماريا الى صفوف نادي يوفنتوس من باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد دون وجود شرط الابقاء لموسم اضافي.

وارتدى أنخيل دي ماريا مع يوفنتوس الرقم 22 واستطاع خلال مشواره العالم الحالي الحصول على لقب نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر قبل أشهر مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وشارك دي ماريا في 40 مباراة خلال الموسم المنقضي مع يوفنتوس في جميع المباريات استطاع خلالها تسجيل 8 أهداف وصناعة 7 آخرين بمجموع دقائق بلغ 2248 دقيقة.

وبلغ عدد المباريات في الدوري الإيطالي 26 لقاء للنجم الأرجنتيني سجل خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم بمجموع قائق بلغ 1364 دقيقة.

واحتل فريق يوفنتوس المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، حصدها من الفوز في 22 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 مباريات وسجل 56 هدفاً وتلقي 33.