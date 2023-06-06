محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بكفر سعد

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز كفر سعد، حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع المشروعات والأعمال النهائية بعدد آخر من المشروعات بقرية تفتيش ثان ، كما بحثت " محافظ دمياط " آلية تخطى جميع المعوقات للانتهاء من كافة الأعمال الجارية و تنفيذ خطة رصف الطرق .

فيما وقد شددت " المحافظ" على أهمية التنسيق بين كافة الجهات و إتخاذ خطوات عاجلة لنهو المشروعات وفقًا للجداول الزمنية والمواصفات والمعايير المحددة ، مشددة أيضًا على رفع المخلفات الناتجة عن العمليات الإنشائية الجارية بالمنشآت المدرجة بالمبادرة و رصف الطرق ١بشكل دورى ، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول لتنفيذ أهداف المشروع بجميع قرى المركز وتحقيق التطوير الشامل للريف و تعزيزه بجميع الخدمات .

هذا ويشار إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى مدرج بها تطوير ٢٨ قرية بعدد ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد، حيث يصل اجمالى عدد المشروعات بالمبادرة ٥٨٨ مشروع بكافة القطاعات .

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع إنشاء مدرسة فارسكور الرسمية للغات، وذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح ،تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم ٥٦ فصل دراسي لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والاعدادية والثانوية و قاعات للأنشطة ومعامل ، حيث أشادت " محافظ دمياط " بالمستوى التنفيذى للمدرسة والتى تعد أول مدرسة للغات بمدينة فارسكور.

وافتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة الروضة الإعدادية الثانية المنشأة حديثاً بعدد ٣٠ فصل دراسى لاستيعاب عدد الطلاب بتلك المرحلتين بمدينة الروضة.

وفى ختام الجولة وبمركز فارسكور،، افتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة النجارين الابتدائية المشتركة بقرية الضهرة، حيث شهدت أعمال إحلال كلى بعدد ٨ فصول .

