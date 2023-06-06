تخصيص 2000 تذكرة لجماهير الأهلي في إياب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

كشفت تقارير مغربية اليوم الثلاثاء، عدد التذاكر المخصصة لجمهور النادي الأهلي لمؤازرة الفريق أمام الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 2000 تذكرة لجمهور الأهلي، من أجل مساندة فريقه في مواجهة الوداد المغربي، في إياب دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت التقارير أن هناك 4000 تذكرة متبقية من التذاكر المخصصة لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

ويذكر أن مركب محمد الخامس يستضيف مباراة الأهلي والوداد المغربي، بالسعة الجماهيرية الكاملة التي تبلغ نحو 55 ألف مشجع، بعدما تم السماح بوجد الجماهير في المنطقة 6 التي كان بها إصلاحات، وتم إغلاقها خلال مباريات الفرق المغربية في الأدوار الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا أو البطولات المحلية بالمغرب.

وتقام مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، على مركب محمد الخامس.

وانتهت مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ويكفي الأهلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب، بينما في حالة الخسارة فيجب أن يسجل هدفين على الأقل في شباك الوداد لتحقيق اللقب.