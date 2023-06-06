عاصفة رملية صفراء.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الخميس المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من التغير الكبير في حالة الطقس يوم الخميس المقبل، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والتي قد تصل إلى حد العواصف الترابية على معظم أنحاء البلاد.

تجنب الخروج من المنزل في حالات العواصف الترابية هو الأفضل، ولكن إذا كنت مضطراً للخروج، يمكن اتباع بعض النصائح التالية لتجنب الأضرار الناجمة عن العواصف الترابية:

1- ارتدِ ملابس تغطي الجسم بشكل جيد، ويفضل اختيار الملابس ذات الألوان الفاتحة.

2- استخدم قناع الوجه والأنف لتجنب استنشاق الغبار والجسيمات الصغيرة.

3- قم بإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الغبار إلى المنزل.

4- استخدم مكيف الهواء لتصفية الهواء في المنزل، ويفضل تركه يعمل على وضعية تدوير الهواء من الداخل إلى الخارج.

5- تجنب القيادة في حالات العواصف الترابية إلا إذا كان ذلك ضرورياً، وتأكد من استخدام الأضواء الأمامية والخلفية لتحسين الرؤية وتجنب الحوادث.

6- في حالة السفر على الطرق السريعة، يفضل البحث عن مكان آمن للتوقف والانتظار حتى تتحسن الرؤية وتتلاشى العاصفة الترابية.

7- في حالة الحاجة إلى الخروج، يفضل تجنب الأماكن المفتوحة والمجالات العرضة للرياح الشديدة، وتأكد من تغطية الأعين والأنف والفم بقناع واقي.

8- يفضل تجنب الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق خلال حالات العواصف الترابية، خاصةً لمن يعانون من مشكلات التنفس.

