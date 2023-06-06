أورانچ مصر تشارك في رعاية الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR-23

استعرضت اورنچ مصر تجربتها الفريدة في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في عمليات تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات، وذلك خلال فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR-23 ، الحدث العالمي الهام في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والذي انطلق بمشاركتها ورعايتها في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

ويحظى الحدث بمكانة عالمية كبيرة كونه من تنظيم الاتحاد الدولي للاتصالات، وقد انطلق في مصر برعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي واستضافة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تحت شعار "التنظيم من أجل مستقبل رقمي مُستدام".



وخلال فعاليات الحدث، حرص الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيارة جناح اورنچ مصر والاطلاع على الحلول والتقنيات التي عرضتها، حيث قدمت اورنچ مصر عرضا باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، لشرح تجربتها في استخدام الطاقة النظيفة لتشغيل أبراج المحمول التابعة للشركة، وتقنيات الطاقة المتجددة المستخدمة في تشغيل وإنارة منافذ البيع، وهي التقنيات التي حظيت بإشادة كبيرة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.



وتضمنت الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات جلسات نقاشية رفيعة المستوى جمعت بين نخبة من قادة ورؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين من أكثر من 100 دولة، ومجموعة من أبرز صانعى القرارات فى القطاع فضلا عن ممثلى الشركات المحلية والعالمية لتبادل الخبرات والآراء.

وبهذه المناسبة، عبر أيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي بشركة اورنچ مصر عن سعادته بكون اورنچ مصر أحد رعاة هذا الحدث الهام، الذي يمثل منصة عالمية تجمع المنظمين وواضعي السياسات في قطاع الاتصالات، ويرسخ من مكانة مصر المتميزة بين أسواق التكنولوجيا والاتصالات إقليميا.

وأكد أن اورنچ مصر قدمت مشاركة مثالية في الحدث الذي يركز بشكل كبير هذا العام على الاستدامة والتقنيات الصديقة للبيئة ، حيث استعرضت تجربتها الملهمة في التحول الأخضر والتقنيات التي ابتكرتها أو تبنتها كواحدة من أول شركات الاتصالات التي استخدمت الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة في عملياتها التشغيلية ومبانيها وفروعها.