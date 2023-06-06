أوكرانيا تعلن إجلاء 17 ألف شخص من محيط سد نوفا كاخوفكا

أعلنت السلطات فى أوكرانيا عن إجلاء 17 ألف شخص فى محيط سد نوفا كاخوفكا الواقع فى منطقة خيرسون، وسط تحذيرات من خطورة هذا الانهيار وتبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بشأن هذه العملية التخريبية.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الموالية لروسيا حالة الطوارئ فى محيط سد نوفا كاخوفكا بعد انهيار الذي تعرض له

وقال فلاديمير ليونتييف رئيس إدارة منطقة نوفا كاخوفكا المعين من قبل روسيا أن:" المياه ارتفعت فى المنطقة 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا بعد التفجير ابذي دمر جزئيًا سد توليد الطاقة على نهر دنيبرو.

وأضاف: "مهمتنا الآن هي إخراج الناس، لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية، وبالتالي، يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء. الناس ينتقلون إلى أماكن آمنة. لا داعي للذعر".

وحذرت أوكرانيا السكان على طول نهر دنيبرو بضرورة إخلاء المنطقة تخوفًا من حدوث فيضان، فيما رد المسؤولون الروس بأن سد كاخوفكا تضرر جراء ضربات عسكرية أوكرانية فى المنطقة المتنازع عليها.

يذكر أن السد يقع على نهر دنيبرو على بعد 30 كم شرق مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، ويحتجز كمية هائلة من المياه، حيث يبلغ ارتفاعه 30 مترا وعرضه مئات الأمتار، وتم بناء السد في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات حول تفجير نوفا كاخوفكا، وقالت الرئاسة الأوكرانية إن روسيا مسؤولة عن تفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له، فيما حمّل الكرملين كييف مسؤولية العمل التخريبي المتعمد بشكل لا لبس فيه.