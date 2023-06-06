محافظ أسوان: إعداد قاعدة بيانات سليمة للعاملين بالجهاز الإدارى

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية ، وبحضور سهير مكى مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسوان .

جاء ذلك فى ظل الجهود المتواصلة لتطبيق منظومة التحول الرقمى التى تتم على قدم وساق بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الخطة الإستراتيجية للدولة ، ولتحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب داخل المؤسسات المختلفة .

وتناول اللقاء عرض الجهود الجارية حالياً من الجهاز لتقديم الدعم الفنى بشأن آلية تحديث الملف الوظيفى والمقررات الوظيفية للعاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية ، وأيضاً لمديريات الخدمات المختلفة للعمل على إزالة جميع المعوقات والصعوبات التى تواجههم ، والتعامل بإنسيابية دون أى تعقيدات روتينية للإرتقاء بمستوى العمل الوظيفى على الوجه الأفضل .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة تسعى دائماً لتطوير معدلات العمل تطبيقاً لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية بما يساهم فى تقديم الخدمات للعاملين بالجهاز الإدارى بجودة أعلى ، علاوة على التعرف بالإمكانيات البشرية القادرة على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء ، وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرارات .

لافتاً إلى مواصلة تنظيم الدورات وورش العمل التى تتعلق بالنواحى الإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية للتعريف بآلية إدخال البيانات للعاملين بهدف إعداد قاعدة بيانات سليمة بأسلوب علمى ومحكم .