كانتي على أعتاب الدوري السعودي براتب خيالي

كشف فابرزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين حول العالم، أن الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي بات قريبا من اللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مسؤولين سعوديين من ناديي الاتحاد والنصر توجهوا إلي لندن للاجتماع بكانتي، كل على حدة، وإقناعه باللعب في الدوري السعودي.

وأضاف أن الوفد عرض راتبا خاليا للاعب وسط تشيلسي يصل إلى 100 مليون يورو سنويا سواء انتقل إلى الاتحاد أو النصر.

وتابع الصحفي المتخصصين في شئون اللاعبين، أن العرض يتضمن شراء حقوق الصور والصفقات التجارية الخاصة به، مشيرا إلى أن ن اللاعب الفرنسي يقدر العرض السعودي ويعطيه الأولوية في الوقت الحالي.

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي بنهاية يونيو الجاري، ويسعى البلوز للتخلص من العديد من اللاعبين في الفريق بسبب التخمة الكبيرة التي يعاني منها في التشكيلة، ويعد كانتي اللاعب الأعلى أجرا في الفريق، لذا فهو المرشح الأبرز لمغادرة النادي.