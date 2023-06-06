رسميا.. إشبيلية يعلن تمديد عقد مدربه مينديليبار لمدة عام

أعلن نادي إشبيلية الإسباني تجديد عقد مدربه خوسيه لويس مينديليبار عاماً واحداً ليستمر مع الفريق حتى صيف 2024.

وتولى مينديليبار تدريب إشبيلية في مارس الماضي خلفاً للمدرب الأرجنتيني خورخى سامباولي.

وقال خوسيه ماريا ديل نيدو نائب رئيس إشبيلية في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الثلاثاء، إن القرار حُسم قبل مباراة نهائي الدوري الأوروبي، وسواءً تُوج الفريق باللقب أم لا، كان النادي سيعرض على ميندييبار عقداً جديداً.

ونجح مينديليبار في تحقيق الهدف الأساسي من تعيينه وهو الإبقاء على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى بإسبانيا، وتقدم الفريق تحت قيادته ليحتل المركز الـ12 بنهاية الموسم.

كما قاد الفريق الأندلسي للتتويج بالدوري الأوروبي للمرة السابعه في تاريخه، بعد الفوز على روما الذي يدربه البرتغالي خوزيه مورينيو في المباراة النهائية.

وسبق للمدرب البالغ عمره 62 عاماً قيادة العديد من الفرق في الدوري الإسباني منذ بداية مسيرته التدريبية عام 1994، ومن الأندية التي أشرف عليها ريال بلد الوليد وإيبار وليفانتي وألافيس وأوساسونا وأتليتك بلباو.