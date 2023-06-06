تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام اليوم من كشف ملابسات واقعة العثور على جثتين بقنا وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بشأن العثور على جثتين لـ(شخصين ، مقيمان بنطاق محافظتى " أسيوط- القليوبية" ) بهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم بإحدى الطرق بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (4) أشخاص منهم ، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات - هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة وقرروا بإستدراجهم للمجنى عليهما من خلال موقع "فيس بوك" بزعم عرض سيارة للبيع وإصطحابهما لمكان العثور ولدى وصولهم أطلقوا عليهم أعيرة نارية من البندقية المضبوطة بحوزتهم فأودى بحياتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.