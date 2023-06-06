حملة أمنية مكبرة بأسيوط لضبط الخارجين عن القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسيوط).

أسفرت جهود هذه الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 43 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (9 بنادق آلية –13 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – 2 طبنجة –- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم " لعدد 22 منهم معلومات جنائية").

ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (25 متهم "لعدد 19 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ 978 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .