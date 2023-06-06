رئيس جنوب إفريقيا: العلاقات مع البرتغال استراتيجية ومهمة ونتطلع لتعميقها

أثنى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، على العلاقات مع البرتغال، واعتبرها "استراتيجية وهامة" على صعيد التعاون في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتجارة والدفاع، معربًا عن تطلع بلاده لتعميق التعاون.

وقال رامافوزا - في كلمته، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي يقوم بزيارة إلى بريتوريا احتفالًا بالعيد الوطني مع الجالية البرتغالية المقيمة والجنوب إفريقيين ذات أصول برتغالية - إن الزيارة فرصة لتعميق التعاون في مجال الطاقة، إذ تعد البرتغال واحدة من دول أوروبا الرائدة في نشر الطاقة المتجددة، بينما تواجه جنوب إفريقيا تحديات توافر الطاقة.

وأشار إلى أن التعاون مع البرتغال يدعم جهود القارة الإفريقية في ضخ استثمارات جديدة ودعم التنمية في وقت تعاني خلاله القارة من الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على العملات الوطنية ورفعت التضخم وأسعار الغذاء، مشددًا على أهمية التفاوض والحوار لما لهما بالفعل من دور هام في حل الأزمة.