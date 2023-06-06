خلال 24 ساعة.. ضبط 13 سائقا على الطرق السريعة لتعاطيهم المواد المخدرة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن فحص 63 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 13 منهم.

كما امكن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (195,235 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (52 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,989 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (5,280 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,990 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,590 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,410كيلو جرام).

(5271) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (190 قطعة سلاح نارى بحوزة 172 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(17) بندقية آلية .

(27) بندقية خرطوش .

(9) طبنجات .

(137) فرد محلى .

(375) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

ضبط (198) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82865) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(353) حكم جناية.

(26330) حكم حبس جزئى.

(4389) حكم حبس مستأنف.

(41058) حكم غرامة.

(10735) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (6) متهمين إرتكبوا

(20) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين : ضبط (48) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة : ضبط (19) متهم.

مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (295) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط (22726) مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

