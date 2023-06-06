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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أبرز 10 معلومات عن سد نوفا كاخوفكا المنهار بجنوب أوكرانيا

أبرز 10 معلومات عن
أبرز 10 معلومات عن سد نوفا كاخوفكا
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تعرض سد نوفا كاخوفكا للتدمير صباح اليوم الثلاثاء، وسط تبادل الاتهامات بين القوات الروسية والأوكرانية.

وهذه هي أبرز المعلومات عن هذا السد :

يقع سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبرو على بعد 30 كم شرق مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

يبلغ ارتفاعه 30 مترا وعرضه مئات الأمتار.

يحتوي خزان السد على ما يقدر بنحو 18 كيلومتراً مكعباً من المياه.

تفجيره قد يؤدي إلى إغراق القرى والمناطق المحيطة 

تم بناء السد في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

80 تجمعا سكنيا ستتأثر بدمار السد.

واستولت روسيا على السد في بداية الحرب وتحتله منذ ذلك الحين.

يساعد السد في تشغيل محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

خزان كاخوفكا هو واحد من أكبر الخزانات في نهر الدنيبر.

يبلغ متوسط الإنتاج السنوي للمحطة الكهربائية 1420 مليون كيلوواط ساعة.

 

نوفا كاخوفكا أوكرانيا محطة كاخوفكا