اليابان تعلن إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع أمريكا وأستراليا وكندا

أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات مشتركة مؤخرا مع أساطيل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في بحر الصين الشرقي.

وأوضحت قوة الدفاع اليابانية - بحسب هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه - أن التدريبات بدأت السبت واستمرت ثلاثة أيام، وشملت خمس سفن، بما في ذلك مدمرات يابانية وأمريكية، موضحة أن السفن قامت خلالها بممارسات تكتيكية عبر ربط أنظمة اتصالاتها لتبادل المعلومات.

وأكدت أن التدريبات المشتركة عززت التعاون بين الدول الأربع، بهدف تعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي بالنظر إلى الأنشطة البحرية الصينية المتزايدة.

جدير بالذكر أن الدول الأربع أجرت تدريبات مشتركة في عامي 2019 و2022 في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، إلا أن هذا أول تدريب لها في بحر الصين الشرقي.